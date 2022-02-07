新北市1名外送員因貪圖方便，在路口等紅燈時改以牽車方式穿越馬路，隨即遭員警開單「違規紅燈迴轉」，但外送員卻不滿、質疑遭針對，怒嗆「沒有用的爛警察」，這下他不僅吃上違規罰單，還被依妨害公務和公然污辱罪移送法辦，遭法官判處拘役3天、可易科罰金。

據悉，該名外送員日前騎經新北市板橋，中山路與漢生東路口準備迴轉時遇上紅燈，因此必須連等3個紅燈、2次待轉才能迴轉，該外送員因沒耐心等待，因此用「牽車」方式將車直接橫越馬路，沒想到當他順利到對向車道並騎上路後，即遭到前方員警攔下並開單。

員警當下告知該外送原「違規紅燈迴轉」，但外送員很不滿，認為是員警故意找碴，當下竟飆罵員警「爛警察」，警方當下也未忍氣吞聲，馬上再依妨害公務與公然侮辱罪函送檢方，外送員失控的1舉動不但讓他吃上違規罰單，還被法官依上述2罪拘役3天，可易科罰金。

海山交通分隊副分隊長丁安志事後指出，依據台北地方法院102年度的判例，車輛若無故障情形，遇紅燈卻無故改以牽行方式，超越停止線進入路口後，繼續行駛仍算是闖紅燈，也是會增加交通往來之風險。