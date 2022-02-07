女星董梓甯（梓梓）擁有甜美臉蛋與傲人的E級上圍，過去曾是啦啦隊「LamiGirls」成員之一，還是女團「伊梓帆」的團長，加上經常在社群媒體上分享性感穿搭，大秀凹凸有致的火辣身材，讓她受到大批粉絲喜愛也因此有了「真人版娜美」的稱號。而今（7）日開工，董梓甯特別在IG上曬出一系列養眼辣照與大家拜年，令不少人看得臉紅心跳。

董梓甯6日於IG上PO文表示「終於好天氣，明天開工來套紅色，祝大家虎年開工大紅大梓」，並送上一系列泳裝辣照。照片中只見她穿著一件大紅色的連身泳衣，跪坐在造型游泳圈上擺出各種俏皮的姿勢，而仔細一看才發現泳衣胸口深V，只用造型金屬環固定，使她飽滿美胸瞬間炸出，南北半球及腹肌曲線若隱若線十分性感，令網友看了直呼「金屬環辛苦了」、「噴鼻血」、「我的天，好擠好辣」、「喜歡這套泳裝」、「美人配美衣」，吸引超過2.5萬人按讚。

另外，董梓甯在過年期間也曾PO文拜年，表示「今年過年壓箱寶，如果要說2022虎年想給自己的代表色，我會選黑色，神秘性感沈穩自信，祝大家梓氣東來」。當時的她穿上胸口挖空的高衩旗袍搭配黑色高跟鞋，無論站著或坐著都遮擋不了傲人雙峰與翹臀曲線，同樣讓網友看了直噴鼻血，演藝圈好友也紛紛跳出來留言「辣到不行」、「我要報警了」、「阿嗚你犯規」、「開炸了」、「哇哇哇挖尬藝」。