環球晶併購德國世創(Siltronic)失利，雖然開紅盤前宣布新一輪擴產計畫，今(7)日股價跳空開低，以721元、下跌50元開出，跌幅6.4%，拖累矽晶圓族群一片臉綠，台勝科跌幅最重，一度大跌逾9%，來到256元。

環球晶早盤以721元開出後，一度下滑至712元，跌幅加重至7.6%，後跌幅稍有收斂，但仍有逾4%的跌幅；同為矽晶圓三雄的台勝科開盤即跌逾5%，開在267元，且跌幅加劇，早盤一度被打到跌停254元，合晶早盤也一度跌逾4%，股價下跌3.4元至73.4元。

另外，環球晶母公司中美晶股價也跌破200元大關，開低197元，早盤一度下探至193元，跌逾7%。

環球晶併購世創破局後，環球晶董事長徐秀蘭6日宣布新的擴產計畫，將在2022年至2024年達到總資本支出1000億元(約36億美元)，其中，20億美元將用於新廠建置，16億美元則以現有廠區的擴產為主，整體擴產計畫內容將包含12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓、GaN on Si等產品。