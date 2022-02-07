遠雄自貿港區已釀156人確診，以亞旭電腦為大宗，桃園市長鄭文燦說，遠雄內各公司造冊人員，必須要在今天完成PCR採檢和換證，否則要提供3天內快篩陰性證明才能入園，至少要持續2周到1個月。另因亞旭電腦派遣人員逾5成，上班和交通車人員都要建立實名制清冊，市府、遠雄和疾管署也都要實地勘察才能復工，確保園區安全，「考驗還沒結束，希望上工後努力讓疫情收斂！」

鄭文燦說，針對遠雄加值園區群聚案，以亞旭電腦為熱區，已要求園區內所有公司的造冊人員，必須在2月7日開工日當天完成PCR採檢且要換證，沒有完成造冊換證者，要提供3天內快篩陰性證明才能入園，管制至少要持續2周到1個月，落實入園的防疫管制，針對職場防疫規定，包括餐廳用餐要分時分流、宿舍防疫規範也要落實，市府、遠雄和疾管署都要實地勘察，確保環境安全跟人員管制。

鄭文燦也提到，亞旭電腦逾5成都是派遣人員、流動率高，因此每日實際工作人員和交通車使用人員都要有實名制清冊，建立人事管理機制，以利後續追蹤，因遠雄是管制型園區、也是機場特區，人員入園管制必須要落實實名實聯和持陰性證明，標準都要達標亞旭電腦才能復工，復工計畫會由中央疾管署、遠雄自貿港區跟市府聯合檢查後才能復工。

「病毒跑得很快，我們必須跑更快，才能防止傳播鏈擴大！」鄭文燦說，過年期間桃園防疫團隊非常辛苦，努力讓疫情收斂，讓群聚感染逐步邁向清零，當然不能保證風險完全結束，但只要有任何確診個案，市府都在第一時間盡力完成疫調匡列，強調Omicron的特性就是1人可以傳5人以上，而且平均2至3天就一輪，因此防疫模式必須大幅改變，這也是他看到過去2年跟今年春節期間疫情很大不同的地方。

「考驗還沒結束，希望上工後努力讓疫情收斂！」鄭文燦說，對抗疫情包括疫苗接種、戴口罩、維持社交距離避免群聚、匡列採檢、居家隔離、社區擴大採檢、定期普篩等，都是有用的計畫，有賴大家一起落實，年後要確保個人和職場安全，仍有許多新的調整方案，他也請各企業針對年後恢復正常生活祭出該做的調整方案，像是桃園市府元宵前大型活動都停止，包括關懷據點、文健站、市民活動中心租借、親子館等都停到2月底，希望度過這次春節疫情考驗。