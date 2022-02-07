農曆春節前後台股震盪，「國民ETF」元大台灣50（0050）元月除息一度爆出超過260萬股的零股天量紀錄，反映0050 ETF已為國人在行情修正時率先關注標的。法人表示，零股買ETF的最大特色是投資門檻降低，但小資參與不只此方法，如果沒有證券戶，到元大投信或銀行等通路，也能透過0050 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金）投資0050，值得零股族、小資族同步參考。

元大投信說明，ETF連結基金是投資於單一ETF的共同基金，例如0050 ETF連結基金投資0050 ETF，0056 ETF連結基金（指元大台灣高股息ETF連結基金）投資0056 ETF，可以視為「共同基金版」的0050和0056 ETF。

ETF連結基金淨值走勢貼近所連結的ETF，也享有配息的好處。以近期市場關注的0050 ETF為例，該ETF已經在1月21日除息，0050 ETF的連結基金也在當天進行收益分配評價，預計2月16日除息，換言之，如果錯過0050 ETF除息，也可以透過0050 ETF的連結基金參與配息。

目前從股市買進一張0050 ETF，要價近15萬元，零股雖然降低投資門檻，但盤中零股交易需要撮合，投資人依然需要盯盤、判斷買賣點，相對地，0050 ETF連結基金只要設定完成便定期扣款。

且ETF連結基金有累積型和配息型的級別可以選擇，除了配息級別提供參與配息的管道，對於追求配息投入創造複利效果，或高資產的投資族群，0050 ETF連結基金的累積型級別可幫助自動再投資配息，免去除息前後調整部位的困擾，也省下交易手續費。