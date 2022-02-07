滑雪一向是高難度運動競技，沒想到「北京冬奧」在宣傳此運動項目時，竞結合中西精髓拍攝出一支武俠版的宣傳影片，讓人不禁想到，曾在金庸小說有一幕楊過滑沼澤英姿，而網友看到武俠版影片宣傳紛紛留言「太帥了」。

在金庸小說中，大家耳熟能詳的《神鵰俠侶》有一幕，是楊過為捉九尾靈狐前往瑛姑住處，為通過沼澤，楊過帶著郭襄運用其功力在沼澤滑行的英姿，如今在「北京冬奧」宣傳片，以中西融合的效果，讓高難度冰上競技有了不一樣的感受；而影片是由極拍、滑雪三劍客、夜洛大人-武士團三方製作，這三組工作人員同樣是滑雪愛好者，尤其是飾演兩位劍客的表演者，其滑雪雙抓板的技術被網友們評價「相當强」。

北京冬奧武俠版宣傳片中的黑衣俠客展現高超技巧。（圖/微博）

這支兩分鐘影片將滑雪技巧展現的淋漓盡致，從黑衣客與白衣客兩人在雪地中追逐，在追逐過程中展現出了切雪、跳雪、空中旋轉等高難度的動作，這些凌空而起與武俠打鬥的動作產生微妙效果；兩位劍客在茫茫雪地中以棍來纏鬥，且利用後製讓中國特色宫殿置入其中，而滑雪時的跳台，模擬成亭台樓閣中翻腾跳躍，卻有了飛簷走壁效果，使得滑雪競技真如俠客般的高手過招。

北京冬奧武俠版宣傳片白衣俠客在雪台跳躍模擬成中國式建築。（圖/微博）

這支短片是在零下18度環境下拍攝了半個月，讓不少大陸網友看到宣傳片後留言「江湖世界，黑白兩道，俠義之風，淋漓盡致」、「白衣服的太帥了！眉眼好像女生啊」、「誰不愛武俠！！中國風yyds！！」、「絕了，御歛飛行」、「牛逼牛逼，太帥了」、「這也太帥了吧，現在短片比武俠片都好看了」、「帥呆了，陰陽，功夫與冰雪」、「俠骨風雪」。