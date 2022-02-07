來自花蓮市的邱姓男子，騎大型重機車載媽媽要到合歡山賞雪，途中卻遭遇大雨，高山溼冷導致兩人失溫丶嘔吐，受困合歡山；仁愛警分局員警上山救援，在花蓮縣新城鄉台14線公路上，發現這對母子將他們送往埔里榮民醫院急救，保住母子生命。

仁愛警分局翠峰派出所3日下午4點多，接獲119轉報「於武嶺附近（詳細地點並不清楚)有1對母子失溫、身體不適，需要警方協助幫忙。」所長張勝華立即派遣警員顏正達從台14甲線24.3公里的鳶峰停車場往花蓮方向沿路搜尋，並協調花蓮縣警察局新城分局合歡派出所派員由大禹嶺往武嶺方向搜尋，希望能迅速找到這對母子。

兒騎重機載母賞雪逢大雨，母子受困合歡山獲救。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

當日下午5點多，顏正達在花蓮縣新城鄉台14甲線35.1公里處的路旁，發現1輛大型重型機車旁有2名衣服溼透的民眾向警方求救，經核對身分確認為報案人邱姓男子及其母親無誤。

21歲邱姓男子表示，3日中午從花蓮市騎機車搭載60歲的母親要到武嶺賞雪，不料高山氣候千變萬化，行車沿途遭逢大雨，加上身體未穿著足夠的保暖衣服，終於因爲不敵高山低溫造成身體不適、失溫及頭暈，駐足路旁向警方報案請求協助。

由於2人均有嘔吐及失溫現象，警方迅即將這對邱姓母子載到翠峰派出所，交由已在附近待命119救護車，將失溫之邱姓母子2人載往埔里榮民醫院急救，幸運的保住2人性命。

仁愛警分局分局長莊順智提醒，高山氣候詭譎多變，雪季期間歡迎民眾到合歡山賞雪，也請民眾務必要做好行前整備工作，以免發生危險。