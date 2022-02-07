高雄港1名40多歲的引水人確診，因隱瞞疫調遭市府開罰，高市府查出該名引水人共接觸40艘輪船，航港局南部航務中心調查，確診引水人共接觸6艘本國籍商船、26艘外籍商船，對於媒體報導引水人確診，調度排班恐因此癱瘓高雄港作業，南部航務中心表示，高雄引水人共42人，除1人確診外，今（8）日進行29人第二波篩檢，並通知餘12人完成篩檢，篩檢和隔離狀況需由中央疫情指揮中心或高市衛生局統一公布，但航港局強調，引水人採輪班制，目前不會影響高港作業。

今（8）日年節後開工日，由於高雄港疫情擴散，高市府在2月7日和8日連續2天在高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心開設8處篩檢站，並下令2月9日起，凡未篩檢者，應自費取得3天內PCR篩檢因應證明，否則禁止進入港區工作。

高雄港港區工作人員今（8）日上午在三五貨櫃中心的篩檢站接受醫護人員進行篩檢。（台灣港務公司提供／石秀華高雄傳真）

高市府在55號碼頭設立篩檢站，替港區工作人員進行篩檢。（台灣港務公司提供／石秀華高雄傳真）

今天上午，在港區工作的相關人員湧入8處篩檢站，港務公司人員在現場進行管制分流，並由醫護人員進行篩檢。

對於有媒體報導因確診的引水人下港後，都會回引水人辦公室，加上隱瞞疫情，若引水人再有人確診或被隔離，高雄港作業恐會癱瘓，台灣港務公司高雄分公司今天上午表示，引水人調度排班是由引水人辦事處處理，高雄引水人總共42位，除確診1人外，2月6日已篩檢29人，今日通知另12人完成篩檢，以及對第一波29人再進行第2次篩檢。

高市府在55號碼頭設立篩檢站，替港區工作人員進行篩檢。（台灣港務公司提供／石秀華高雄傳真）

至於昨篩檢狀況，是否有其他引水人確診或者被隔離，港務公司指出，目前有關檢驗結果和隔離人數及狀況交由CDC或高雄市衛生局發布。

該名引水人確診，傳出共接觸40艘貨輪，交通部航港局南部航務中心表示，經調查，該名引水人共接觸6艘本國籍商船、26艘外籍商船，另有8次重複上商船的紀錄。

交通部航港局南部航務中心強調，引水人1天約20個人輪班，扣除1人確診，高雄港作業目前沒問題。