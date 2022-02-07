加拿大卡車司機示威行動癱瘓首都渥太華。

加拿大卡車司機反對強制接種新冠疫苗的示威潮進入第10天，首都渥太華癱瘓，渥太華市長華森（Jim Watson）表示抗議行動已經「徹底失控」，昨（6）日宣布進入緊急狀態。

綜合英國廣播公司（BBC）、香港《南華早報》報導，渥太華市長華森昨日宣布渥太華進入緊急狀態，他說參與卡車示威行動的抗議人數遠超過警方人數，對首都居民的安全構成嚴重危險及威脅，「情況至此已徹底失控。」

他接受當地廣播電台CFRA訪問時表示，「顯然我們人數被超車，而我們正在輸掉這場戰役，這必須被扭轉，我們必須奪回我們的城市。」

加拿大於1月實施新措施，要求跨越美國與加拿大邊境的卡車司機強制接種疫苗，未接種疫苗的加拿大司機返國時必須隔離。

加拿大卡車司機抗議行動癱瘓渥太華。

卡車司機自1月29日起在渥太華發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議行動，他們將大貨車停在大街上，在馬路上搭起帳篷及臨時屋，癱瘓整座城市。

一名示威者開了數小時車程來到渥太華參與抗議，她說這場示威是關於個人自由，好幾個朋友因為新規定丟了工作，而她個人也對疫苗的有效性及安全性存疑。

示威行動很快蔓延全加拿大，從溫哥華到魁北克等各大城市交通堵塞，6日多倫多市中心部份區域被示威群眾、卡車及拖拉機佔領，直到晚間才被清場，不過至今渥太華街道仍被數百輛卡車佔領，而且沒有跡象顯示這些抗議人士打算離開。

加拿大渥太華市長華森（Jim Watson）表示卡車司機的抗議行動已經「徹底失控」，6日宣布進入緊急狀態。（圖／路透社）

華森痛批抗議群眾「麻木不仁」，持續按喇叭、警報器及施放煙火，「將抗議集會當成派對」。

許多渥太華居民也反對這場抗議行動，他們投訴交通堵塞，擔心被騷擾。根據市調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）的民調顯示，68%加拿大人認為自己和抗議人士幾乎沒有共同點，只有32%認為有很多共同點。

渥太華警察局長1月底曾表示沒有足夠資源終結示威行動，進入緊急狀態能賦予渥太華更多權力，包括一線人員及緊急人員能獲得更多所需裝備。