聯發科(2454)在日前封關後舉辦法人說明會，釋出去年大賺逾7個股本以及今年動能持續的好消息，在最新出爐的5家外資報告中，也全數調升聯發科目標價，其中，以歐系外資的1400元最高，另外，美系外資也直言，「不要再將聯發科與高通的競爭視為一個問題」!

聯發科法說會重申未來三年營收複合年成長率達15%，也預計2022年營收年增加20%。美系外資表示，假設大陸智慧手機市場出貨量今年出貨持平，但全球今年5G智慧機出貨量將成長到7.5億支，換言之，滲透率的成長將聚焦在新興市場，則恐使聯發科下半年的出貨更著重在入門5G晶片，或亦是聯發科恐必須對天璣700進行降價，只是在聯發科營運持續強勁成長的前提下，也印證了聯發科的WiFi產品的增長將在今年對營運提供很大的貢獻，WiFi 6 SoC將帶來更高的ASP。

美系外資表示，聯發科今年的毛利率將再進一步提升，持續靠攏50%，即使代工成本很高，但聯發科去年第四季的毛利率已經達49.6%，所以，聯發科2022年全年毛利率50%應該是一個可以實現的目標。將聯發科目標價由1320元調升到1380元，維持加碼評等。

美系外資也強調，「不要再將聯發科與高通的競爭視為一個問題」，由於高通今年和聯發科一樣採用台積電(2330)製程，兩者成本結構差不多，而聯發科的品牌形象透過天璣9000在今年上半年顯著改善，高通預計在下半年針對大陸主要品牌手機推出的4奈米製程Gen 2 SoC 品牌可能不會減弱聯發科旗艦晶片的表現，且聯發科也計劃推出天璣 9000 Pro 鞏固其在旗艦領域的地位。

日系外資表示，聯發科去年第四季毛利率49.6%，表現勝於預期，另外，聯發科預計2022年營收成長20%、毛利率落在48~50%，也優於市場預期，只是，日系外資直言，聯發科看好未來3年營收複合年成長率15%，恐沒這麼樂觀，聯發科仍需要時間以利其在旗艦智慧機市場取得成功，整體來說，將聯發科2022年、2023年盈利調升15%、23%，落在81元以及82.02元，目標價由1030元調升到1200元、維持中立評等。

另一家日系外表示，聯發科去年第四季業績強勁，為了優化研發資源， 聯發科將其業務重組為三大領域，即手機、智慧裝置平台以及PMIC(電源管理晶片)，其中，看好智慧裝置平台增長潛力最大，其次是手機和PMIC。聯發科預計整體潛在市場(TAM)將從2021年的800億美元擴大到2024年達1400億美元，複合年增長率約為 20%，將聯發科目標價由1215元調升到1250元、評等維持買進，並將聯發科2022~2023年每股收益上調28~31%。

亞系外資表示，儘管聯發科看好今年前景，部分原因是來自天璣9000對上半年產品組合的改善，但整體智慧手機市場在今年也會面臨挑戰，尤其是來自高通的更多競爭，因此，預計聯發科仍然難以繼續保持像以往2年一般的持續增長，但受益於大陸5G智慧機市場初期競爭有限，以及半導體產能吃緊下的售價調整，將聯發科目標價由1000元調升到1150元、評等維持持有。

歐系外資表示，聯發科首季在定價優勢以及旗艦天璣9000出貨下，將減緩季節性因素，全年營收也預計成長20%，5G智慧機出貨落在7億支，也將帶動ASP上升，考慮到聯發科在2022年、2023年更強的定價和產品組合，將其每股獲利由72.5元、77元調升到82元以及88元，評等維持優於大市，將目標價由1300元調升到1400元。