「蛇姬」林采緹是著名的性感女神代表，擁有甜美臉蛋和前凸後翹身材曲線的林采緹，平時不吝嗇放送福利，也讓她擁超夯人氣，而適逢新春期間，林采緹就曬出現身南投紫南宮拜拜照，身穿低胸小可愛的她，還在胸口放上「馬賽克」貼圖，惹網友無限遐想。

林采緹在大年初六（6日）曬出現身南投紫南宮拜拜照，只見她辣穿黑色低胸小可愛、牛仔褲並外搭一件薄外套，林采緹不只露出W形傲人上圍，小蠻腰也跟著若隱若現，林采緹也寫下：「初五是財神爺誕辰，求了一隻金雞回家，希望今年紅紅火火、大吉大利，往右滑最後一張有福利照唷」。

不過，在最後一張照中，林采緹雖然北半球呼之欲出，不過她則是在事業線上貼出「馬賽克」字樣的貼圖，也讓網友無限遐想：「穿這樣要逼死大家嗎」、「好討厭的馬賽克啊」、「這照片有點犯規」、「討厭馬賽克，妳壞」。

31歲林采緹是模特兒出身，她因在動漫祭cosplay《海賊王》蛇姬爆紅，林采緹以天使臉孔、魔鬼身材成為著名的女神代表，林采緹雖然和饒舌歌手胡睿兒有過一段婚姻，不過走出婚變的林采緹，積極重新出發，而林采緹現在則把生活重心放在工作和3歲兒子上，親民的林采緹也不時在網上分享出遊、運動和親子照，生活相當幸福，至於新戀情，林采緹則抱持順其自然的態度。