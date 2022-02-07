藝人米可白的父母在彰化經營傳統餅舖，她每年春節都會返家幫忙，操勞到沒空上廁所，卻被酸民罵：「愛錢死好」，令她難過。除此之外，米可白高齡103歲的爺爺因跌倒住進加護病房，被網友問到目前的狀況，不禁淚流滿面。

米可白近期在臉書PO文紀錄顧店心得，提到睡眠嚴重不足，早上都要先吞2顆肝藥再上工，而且連續站6小時才上2次廁所，導致眼壓太高變成大小眼、頭痛等症狀，讓不少網友感到心疼，紛紛關心：「辛苦了，媽媽有這麼懂事的妳好幸福呀」，連女星吳淡如也留言表示：「請問可以郵購嗎？越看越好吃」以行動支持米可白。

不過，其中一位網友竟不禮貌地嗆聲：「愛錢死好，你們鹿港人都這樣。」米可白看了非常不舒服，解釋賣餅有分大小月，而且前陣子爆發疫情，鹿港跟空城一樣，一天能賣到一千元的餅就該偷笑，當然要趁過年有人潮時多賺一點，不明白為何要這樣被批評。

米可白6日在臉書開直播跟網友互動時，被問到「爺爺呢？」眼眶逐漸泛紅，沉默十幾秒才吐露103歲的爺爺起床上廁所不慎跌倒，現在人在加護病房無法探視，過年也無法吃團圓飯，米可白難過地表示，除夕夜吃爺爺最愛的佛跳牆，撈到對方喜歡的芋頭就很想哭，一度食慾不振。

米可白初六已打包好行李，準備回台北，但顧店到晚上10點才休息，「我知道我多幫忙～就能減輕媽媽跟師傅的負擔，多努力一點，大家才不會來買餅撲空。」個性相當孝順、貼心。同時提到自己因太勞累所以有點狀況，「今天找我合照的朋友，我眼睛會有點無力～不是心情不好喔！是因為眼壓太高大小眼，睜不開～請見諒。」