「2022新北燈會」於2月4日至2月28日盛大舉辦，首創以「燈會劇場」為主題，並連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園打造成大型劇場。燈組融合環境，規劃7個主題燈區、6大類型演出，邀請17個演出團隊輪番上陣，超過156場展演，與您相約一起賞花燈、看好戲。

新北市長侯友宜點亮主燈 燈會臥虎藏龍太吸睛

新北燈會自2018年已連續舉辦3屆，每年皆吸引逾百萬人次參觀，廣受好評。今年特邀花燈大師陳祖榮老師親手打造虎年主燈，虎身長達120米、高度達8米，十分震撼壯觀，各主題燈區也搭配場域故事，營造溫馨浪漫氛圍，不論怎麼拍都好看。

主燈「臥虎藏龍」一覽新北產業特色 「廟埕搬戲」臉譜藝術超吸睛

2022新北燈會於2月4日晚間7點開幕點燈，邀請王彩樺、霹靂布袋戲演出，並規劃「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」7大主題燈區，及「整點主燈秀」、「陣頭藝演」、「音樂百匯」、「水舞展演」、「星空奇幻遊行」、「街頭馬戲」6大類型演出，不但傳承工藝，更挑戰創新。

其中長達120米可穿梭的主燈「臥虎藏龍」，結合「街頭表演場」，穿梭其間可一覽新北產業發達的城市特色；另外，以新莊地藏庵立面樣式設計的「廟埕搬戲」燈區，周邊設置6座吸睛的官將首、八家將臉譜，結合展區地形及現代視覺美學，民眾遊藝其間，更可感受無形文化資產的底蘊。

臥虎藏龍主燈。（新北市政府民政局提供）

「小熊甜蜜森林」可採蜜 日本燈組濃濃東洋風情讓您一秒偽出國

大小朋友不能錯過的可愛「小熊甜蜜森林」，不但有106隻泰迪熊陪伴，也可跟小蜜蜂互動、幫小熊採集蜂蜜；還有蜿蜒銀河的「水上音樂廳」，可與十二大天文星宿浪漫邂逅；首見的水上動態燈區「牛好日子」，高達六米、整體燈組範圍達23米，牛隻昂首向前激起水中層層漣漪，展現新北匯聚多元能量及繁華的都市景象，更是氣勢萬千。

小熊甜蜜森林燈區。（新北市政府民政局提供）

另外，「花燈嘉年華」包括日本燈組、市民彩繪燈籠及與在地宗教團體合作打造的祈福燈林樹，期疫情早日退散，也為賞燈民眾帶來幸福。日本燈組邀請青森縣、宮城縣等8縣(市) 地方人文特色花燈參展，包括大仙市的「紙風船」、青森縣的「睡魔」等，濃濃東洋風情，讓您一秒偽出國。

彩繪燈廊。（新北市政府民政局提供）

17演出團隊超過156場展演輪番逗熱鬧

為期25天的新北燈會，除了燈區精彩，各項演出搭配特色舞台也讓人驚喜不斷，結合時下最夯臉譜藝術燈組的廟埕搬戲舞台，有「禾一舞團」等官將首街舞表演、舞獅鼓藝、新創偶戲的「陣頭藝演」﹔水上劇場浪漫音樂廳，有CMO等樂團帶來優美的爵士樂、流行樂等「音樂百匯」及「水舞展演」。

街頭表演場則融合新北特色店招，走出家門即能遇見「新象劇團」等「街頭馬戲」。另外更不能錯過每個整點「臥虎藏龍」電音虎主燈秀，以及「身聲劇場」繽紛熱鬧的「星空奇幻遊行」移動饗宴。

除了賞花燈、看好戲外，假日燈會現場還有客家與原住民DIY手作體驗，民眾可製作屬於自己的作品，同時認識不同文化特色。

因應疫情，主辦單位除於現場各入口設置體溫量測與酒精清消機具，及採行實聯制外，並請賞燈民眾全程配戴口罩，如有飲食需求限於現場「飲食專用區」食用，請民眾配合防疫措施。「2022新北燈會」活動資訊，歡迎上民政局網站查詢。

（新北市政府民政局廣告）