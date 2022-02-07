勞動部勞動基金運用局今天公布去年勞動基金全年收益，去年評價後收益數達4511.1億元、收益率9.65％，其中外界關注攸關收益分配的新制勞退全年收益率達9.66％、2836.8億元，若以可參加收益分配的帳戶數約為1225萬個帳戶試算，平均每名勞工可獲收益分配約達2.3萬元。

勞動基金運用局表示，回顧2021年金融市場，隨著各國疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，全球經濟從109年的衰退谷底逐步復甦，然而通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及COVID-19新變種新冠病毒持續擴散，使得全球經濟存在高度不確定性。

勞動基金秉持長期投資，穩健收益的理念，持續分散布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場波動幅度持續擴大，勞動基金運用局持續動態調整投資布局，透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。

勞動基金運用局提及，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85％，近5年平均報酬率達7.09％，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金20％，今年度投資報酬率為30.6％，優於同期間台股大盤報酬率的23.66％。

勞動基金運用局指出，展望未來，根據世界銀行全球經濟展望報告預測，今年全球經濟成長率由去年6月預測的4.3％放緩至4.1％，並表示由於新冠疫情復發、各國財政刺激政策陸續減少及供應鏈瓶頸依舊無法獲得解決，這些因素均為造成經濟成長放緩的風險。

勞動基金運用局表示，整體而言，全球經濟成長持續溫和擴張，帶動企業投資及生產力上升，但各國央行隨著通貨膨脹壓力上升，將通膨風險列為首要考量因素，逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，而經濟刺激措施退場速度，也將影響金融市場走勢。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。

勞保局提醒，收益分配並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同。