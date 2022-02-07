北京冬奧會4日舉行開幕式，最後2名火炬手有一人是來自新疆的迪妮格爾．衣拉木江。美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）6日抨擊，中國選擇維吾爾族人持火炬「意圖分散我們」對於少數民族遭迫害的關注。中國常駐聯合國代表張軍向媒體發表談話時稱，美方對中國發起無端指責，他要嚴正駁斥。

法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這是中國試圖分散我們對於當前真正問題的關注，維吾爾人正遭受迫害，而且維吾爾人是中國侵犯人權的受害者。」她說：「我們知道那裡（新疆）發生了種族滅絕，我們對此向中國大聲疾呼，總統對此呼籲中國當局。」

對此，張軍表示，美方再次對中國進行指責，就北京冬奧會、新疆、涉台等問題發表不責任的錯誤言論，其說法毫無事實根據，充滿政治偏見，嚴重毒化中美關係。來而不往非禮也，中方有必要闡明嚴正立場，拒絕美方無理指責。

張軍強調，北京冬奧會已順利開幕，來自近70個國家和國際組織的約170位官方代表出席，包括31位國家元首、政府首腦、重要王室成員和國際組織負責人。還有很多國家領導人和國際組織負責人致電、致函習近平主席，祝北京冬奧會圓滿成功，祝中國人民新春快樂。他在紐約也收到各國常駐代表對北京冬奧會成功開幕的熱烈祝賀。

張軍表示，這充分體現了國際社會對中國、對北京冬奧會和對全球奧林匹克事業的堅定支持。美方拿奧運做政治文章不得人心，也遭到徹底失敗，讓自己變成孤家寡人。中國、美國等各國運動員正在北京冬奧賽場上展開公平競技，他們才是主角，「美方政客早該退場啦！」

張軍表示，美方不斷重複所謂新疆存在種族滅絕的謊言，但在事實面前，這些謊言早已不攻自破，新疆各族人民正在享受安寧、和諧的幸福生活。在中國體育代表團中，有來自維吾爾族、藏族等9個少數民族的20名運動員。點燃聖火的維吾爾族越野滑雪女選手迪妮格爾·衣拉木江就是其中的佼佼者。她是中國人的驕傲，是中國各族人民的優秀代表。「美方對此的莫名憤怒從何而來，是何居心？」

張軍強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。如何解決台灣問題純屬中國內政，不容美國和其他任何外部勢力干涉。台灣的前途在於國家統一，而不是依靠什麼美國的安全保證。美方應該放棄對「台獨」勢力的縱容支持，奉行真正的一個中國政策，不要說一套做一套，在台灣問題上玩火自焚！

張軍表示，美國口口聲聲關心人權，實際上卻在破壞人權方面留下種種不光彩的記錄，值得國際社會密切關注和嚴肅追責。美國人口不及中國的四分之一，新冠肺炎死亡人數卻超過90萬，而且還在增長，幾乎是中國的200倍，讓人難以置信。美國槍支暴力泛濫，僅去年不到一年就死亡17800人，人民毫無安全感。美國歷史上對印第安人實施系統性種族清洗和大屠殺，這才是真正的種族滅絕和反人類罪。美軍在敘利亞、阿富汗、伊拉克等地濫殺平民，包括婦女兒童，早已構成戰爭罪。

張軍強調，美國當前面臨著嚴重的政治、經濟、社會、安全、衛生等問題。在此形勢下，美國政客們需要的是好好聽聽人民的聲音，專注於解決好自己的問題，而不是陷在「凡事美國最好」的思維怪圈中難以自拔，更不應想方設法轉嫁責任、製造對抗和阻撓別國發展。他勸告美方，不要在錯誤的道路上越走越遠，讓自己的人民受害，也給世界、給別國帶來更大麻煩。