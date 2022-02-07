教育部推動大專校院數位證書計畫，全國20所大專校院參與，首批數位畢業證書依各校布建進度不同，將於110學年分批針對當期畢業生正式發放。數位畢業證書會完整記錄學生在大專院校的完整求學過程，更有利於他們畢業後升學或求職。

教育部自109學年啟動大專院校數位證書試辦計畫，去年6月成功大學率先試發給9大學院近6000名畢業生，邁出證書數位化的第一步。而本期（110年3月1日至111年2月28日）合作共有全國20所大專院校，將於110學年正式啟動，全力推動數位學位證書發行。

教育部大專院校數位證書計畫由「發證系統」及「驗證系統」兩大系統構成，合作大專院校由成功大學計畫執行團隊協助，建立各校發證流程、串接畢業生資料，使院校快速發展符合規範之數位學位證書發證系統。

110學年響應數位畢業證書的大專院校，除了原先的成大外，再新增19所，分別是政大、清大、台大、台師大、陽明交大、中山、東華、暨南、台科大、雲科大、虎尾科大、台體大、高雄科大、輔大、東吳、靜宜、北醫大、長榮及正修科大，總共有20所大專院校加入。

教育部表示，數位學位證書技術採用SHA-256雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤數位證書歷程，同時開放教育部官方架設的數位證書驗證網站，提供畢業生、大專院校及徵才企業驗證數位學位證書真實性，以利畢業生後續升學、求職等衍生應用時，學校及企業等各方民間單位更可靠便利之長期效益。

「全國大專院校數位證書計畫」第三期學校招募即將開始報名，有意願於校內建立教育部數位發證系統之大專院校，可於2月18日前，與成大團隊窗口呂經理 (E-mail：[email protected]) 了解系統建置等相關細節。