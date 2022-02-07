家有成長期孩童的父母要注意！雖然正常寒假的日子不太長，不過有的家長發現，某些孩子幾天沒見就暴風抽高，反觀自家孩子的身高卻紋風不動。卓越皮膚科兒科聯合診所院長、前台北榮民總醫院桃園分院小兒科主任顏俊宇醫師指出，國外研究曾證實，受冬季陽光照射少、運動量減少等原因，兒童成長存在「春夏快、秋冬慢」的季節性。但是若能避開3個NG行為，就能克服「成長冬眠期」。

●冬季常見錯誤行為 全都影響孩童成長

顏俊宇醫師指出，冬天由於天氣較為濕冷，家長怕孩子受涼感冒，往往限縮活動時間與範圍。但卻成了冬眠成長期的最主要原因：

NG1－待在家不出門：

顏俊宇醫師表示，曬太陽是觸發身體生成維生素D的機制，但根據國內調查指出，竟有高達77%的孩子，在冬季期間多以看電視、玩電腦、閱讀等室內活動為主。醫師警告，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率，最不利孩童的骨骼和肌肉成長。

◎解方-應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣。即使因雨天也不會長時間待在室內，多接觸大自然，能讓身體維持良好成長狀態。

問卷調查顯示，有77%學童寒假成宅小孩，冬季期間多以看電視、玩電腦等室內活動為主，缺日曬恐影響鈣質吸收。(示意圖/顏俊宇醫師提供)

NG2-天冷不運動：

最新調查指出，有46%家長表示孩子冬天的運動量下降，原因與寒假少了正規體育課及課後跟同學一起跑跑跳跳有關。

顏醫師提醒，運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。

◎解方-多安排戶外運動時間，家長與孩子一起活動，不但促進親子關係，也增加運動時間。

NG3-鈣攝取加倍不足：

由家長調查的數據顯示，7成以上孩童冬季鮮奶未達建議攝取量，更有82％家長表示，孩子有一半以上的時間沒有一天喝足兩杯鮮奶，長期處於鈣質缺乏的情況。醫師表示，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機。

◎解方-顏俊宇醫師說明，國健署建議的每日鈣質攝取量為7-9歲800 mg、10-12歲1000 mg、13-18歲1200 mg，因此正值成長期的孩童，每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，補充骨骼快速生長所需的鈣質。

(圖/顏俊宇醫師提供)

顏俊宇醫師提醒，家長務必積極培養孩子良好作息、給予正確營養和足夠鈣質。因為小孩的快速成長期有限，所以更不能放任冬季錯誤行為影響孩童成長。若是錯過黃金期要再追上生長曲線，恐怕事倍功半，甚至難以逆轉，不可輕忽。