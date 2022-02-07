台大5姬中最神秘的「獸醫乃」劉乃潔在2月回台大獸醫系當教授，消息一出引起鄉民暴動想旁聽，更有人發願想考獸醫系，台大獸醫系主任張芳嘉說，劉乃潔不只在台大開課，還會在台大動物醫院看診，若家裡小動物生病了，可以帶去給「獸醫乃」看病。
畢業於台大獸醫系的劉乃潔，在2011年轟動PTT，與翁滋蔓、吳依潔、陳匡怡、余函彌並列「台大五姬」，被稱作「獸醫乃」，有氣質又有高學歷，但從沒踏入演藝圈，是五姬中最神秘的一人，畢業後就前往英國劍橋大學留學，2012年取得劍橋大學獸醫碩士學位，2016年取得劍橋大學獸醫博士學位。
這次劉乃潔回台大獸醫系任教，劉乃潔的老師、台大獸醫學系主任張芳嘉在臉書證實此事，表示劉乃潔已於2月1日回到系上任教，歡迎對短吻犬阻塞性呼吸道症候群及阻塞性睡眠呼吸中止症有興趣的同學，一起加入劉老師的研究行列。
消息曝光後引起鄉民暴動，直呼「乃姬回歸」、「真博士」、「老師我要旁聽」、「想應徵助教」、「我想當她的貼身保鏢」、「想重考去當學生了」。
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