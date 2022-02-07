民進黨立委張廖萬堅表示，國內外的職業運動發展日益蓬勃，但國內基層棒球教練仍存有傳統的競爭及指導思維，應該慢慢導向與運動產業多方接軌，但仍有賴學生及家長配合注重學業，體育署也可以鼓勵基層教練到國外學習運動科學觀念，並注重體育產業發展。

張廖萬堅指出，台灣的三級棒球偏重比賽成績，挖角風氣盛行，對學業也不夠重視，這樣的狀況，除了會讓高中比賽強弱懸殊，對學生發展也不是好事。

張廖萬堅表示，日本有3千多所高中參加甲子園，換算下來，一年約有4萬名球員畢業，根據體育署的調查報告，當中僅約8千人會進入職業、業餘、大學球隊。剩下的繼續升學，有的人可能走教育體系，回學校教書之餘兼任棒球社老師。而日本學生打棒球，也不會偏廢學業，但台灣是找來專職教練教球，差別就在於此。

張廖萬堅指出，台中西苑中學棒球隊有位畢業生，現在在宗教業當「師公」，自己並非要說這個職業不好，只是打了這麼多年球，但沒有繼續從事運動相關產業，是很可惜的事。

張廖萬堅說，現在的運動發展已導向科學化訓練。教練指導技術也要引進科學觀念，比方說增強投球、打擊機制的訓練，可能就牽涉到運動力學，政府應該鼓勵、協助教練赴國外培訓，而想出國的球員也要先練好外語能力，要成為頂尖選手，對各種知識都要涉獵。

張廖萬堅表示，現在運動產業鏈都已十分發達，若球員哪天受傷或是其他因素無法繼續當選手，仍可學習運動行銷、運動防護、運動心理等專業知識，以便日後轉型，當一個教練、球探、運動解說youtuber等等，這都跟運動產業相關。

民進黨立委林宜瑾則認為，要求學生運動員讀書當然是好事，但實務上很難兩頭兼顧，加上現在很多大學都有運動產業專班，進入職場後，若發現自己不足的地方，再來補強學歷及知識即可。