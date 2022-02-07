新北市動保處去年12月25日於板橋車站站前廣場辦理「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，幫助9貓2狗找到溫暖的家，動保處在民眾認養後持續以LINE及電話訪查關心犬貓適應情況，其中來自法國的常秦傳回和新家人虎斑貓「biscotte」一家3口幸福合照，溫暖過新年。

虎斑貓「biscotte」原名「小背心」，在幼貓時被民眾發現背上有大片傷口倒臥地面，經動保處救援治療，傷口痊癒後，毛無法長齊，看起來像穿著背心一樣，常秦在法國家中就曾經養過貓咪，很喜歡動物也喜歡攝影，聖誕節和老婆一起參加活動，「小背心」親人愛撒嬌模樣讓他一見鍾情忍不住停下來嚕貓，抱在懷中捨不得放手，做完認養前評估並留下認養後續追蹤資料，終於將「小背心」迎入家中成為幸福成員。

常秦表示，「biscotte」是法文餅乾牌子，包裝顏色和「小背心」毛色一樣都是土黃色，所以為牠改名為「biscotte」，「biscotte」來到新家後適應良好，最近更是為牠搭建了貓跳台讓牠可以開心玩耍，自從「biscotte」來到家中，手機相簿都被滿滿「biscotte」給佔據，不管是香甜入睡模樣或是開心玩耍樣子，都把握時機拍攝照片及影片傳LINE和動保員楊蟬薇分享。

新北市動保處表示，為讓毛寶貝得到真正關懷，除積極辦理活動推廣認養動物之家犬貓，也留下民眾聯絡資訊，藉由飼主LINE照片回傳及電話訪查，持續追蹤、了解及關心認養家庭與犬貓相處情形，幫助動物之家犬貓們找家，更是確認牠們能夠找到安定且溫暖的幸福。