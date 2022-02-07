白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周日接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時提出警告，他表示俄羅斯總統普丁可能在幾天或幾周內下令攻擊烏克蘭，儘管華盛頓與其歐洲盟友仍努力尋求能化解這場危機的外交途徑。

蘇利文表示，現在俄羅斯可能「隨時」或在幾周後對烏克蘭採取軍事行動，亦或是俄羅斯可以改而選擇以外交途徑解決。

在蘇利文接受福斯新聞訪問前，兩名美國官員在上周六表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭所需的戰力，目前已經到位7成。俄羅斯在2014年從烏克蘭手中奪取克里米亞。

俄羅斯在與烏克蘭的邊境附近集結超過10萬大軍，莫斯科當局曾表示俄國無意入侵烏克蘭，但若俄國提出的安全要求無法被滿足，也可能在未經說明下採取軍事行動。俄國提出的要求包括北約永遠不會讓烏克蘭加入，然而這個由美國和30個國家所組成的西方安全聯盟已經表態無法接受這項要求。

在法國總統馬克宏周一出訪莫斯科以試圖緩解緊張局勢之前，白宮表示，周日美國總統拜登和馬克宏通過電話。

蘇利文表示，如果外交努力未能阻止普丁，俄羅斯可能採取的行動包括併吞烏克蘭的頓巴斯地區（Donbass），當地由俄羅斯支持的分離主義份子在2014年脫離了烏克蘭政府的控制。除此之外，俄國也可能發動網路攻擊或全面入侵烏克蘭。

蘇利文在接受ABC新聞訪問時表示：「我們認為普丁極有可能下令對烏克蘭發動攻擊，最快可能在明天，也可能是幾周後。普丁已經就位，俄國的軍事部署可以隨時對烏克蘭採取激進的行動」。

美國與其盟友已經放話一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄羅斯實施大規模經濟制裁，可能包括金融制裁和出口管制。

美國財政部副部長Wally Adeyemo周日接受媒體訪問時表示，基於普丁與俄羅斯權貴對俄國最大貿易夥伴歐洲與美元的依賴，任何制裁措施都將讓他們受到重大打擊。Adeyemo表示，俄國金融機構每天在全球進行的交易達到約460億美元，其中80%是美元交易。俄國最大的貿易夥伴是歐洲，約占其貿易額的4成。

當被問及俄羅斯是否可能轉向中國時，Adeyemo表示，基於美國制裁措施的嚴重性，以及俄羅斯與西方的關係，中俄合作並不是一件容易的事，因為中國無法從美國與其盟國獲得俄羅斯仰賴的關鍵技術。此外，俄羅斯權貴們將被阻絕於全球金融體系之外，而他們並沒有把錢放在中國，他們把錢放在歐洲和美國。