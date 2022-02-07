瑞士信貸(Credit Suisse)在周一將面臨瑞士一家法院的檢方指控，稱該行允許一保加利亞的毒品犯運集團百萬或千萬歐元以上的洗錢活動，其中一些還以塞滿錢的手提箱進行。

瑞士檢方表示，瑞信在2004年至2008年期間，一位前客戶關係經理沒有採取必要措施，防止據稱的販毒者的洗錢活動。

瑞信在一份聲明中表示，瑞信毫無保留地拒絕了這一問題的所有指控，並確信前僱員是無辜的。

在對該行的首次刑事訴訟中，瑞士檢方正尋求對瑞信提出4240萬瑞士法郎(約合4582萬美元)的賠償。瑞信稱將在法庭上積極的辯護。

起訴書主要焦點在於瑞信和前僱員，其在與保加利亞摔跤手和地產商Evelin Banev和販毒同夥之間的關係。該案的第二份起訴書則指控瑞士的寶盛集團(Julius Baer)一位客戶關係經理為洗錢活動提供便利。

為兩名幫派成員提供辯護的律師拒絕提出評論，該兩名成員被瑞士聯邦法院指控多個罪行，包括挪用、詐欺和偽造文書；而根據瑞士隱私法，他們必須被匿名報導。

Banev在瑞士沒有面臨法律指控；他於2017年在義大利和2018年在保加利亞都被判了販毒罪，罪名的成立主要是因為Banev為拉丁美洲販毒集團的成員之一。Banev在去年九月於烏克蘭被捕，保加利亞檢方正試圖尋求引渡他。

瑞士檢方指控，前僱員在2004年加入瑞信之時，帶進來至少一名客戶，該客戶為Banev的合夥人。

一位熟悉瑞信的消息人士告訴路透，瑞信對資金的非法來源表示異議，稱Banev及其同夥在建築、租賃和酒店等領域經營著合法的業務。

瑞信希望法院會認為，其合規部門的措施顯示，瑞信認真地對待反洗錢義務，並且在此事上與檢方合作。