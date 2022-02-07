農曆春節後首個交易日，大陸A股7日開盤後表現強勁，三大指數上漲超過2％，為陸股在虎年取得一個好的開頭。

在剛剛過去的牛年，滬指全年下跌8.03％，深證成指更大跌16.5％，為史上表現最差的牛年。但春節期間受外部市場走揚，以及大陸官方政策面上「穩增長」等因素影響，投資人關注陸股春節長假後是否出現補漲效應。

新浪財經報導，7日陸股開市後，滬指開盤報3407.76點，漲1.38％。深成指報13558.94點，漲1.73％。創業板指報2972.19點，漲2.17％。科創50指數報1247.58點，漲1.49％。隨後三大指數表現趨強，集體上漲超過2％。北向資金淨流入達人民幣30億元。

盤面上，A股油氣股開盤大漲，貝肯能源一字漲停，中曼石油、海默科技、通源石油、潛能恒信、恒泰艾普等漲超5％，中國石油漲逾3％。A股汽車整車類股持續走強，比亞迪漲停，海馬汽車、廣汽集團、小康股份、長城汽車、江淮汽車等漲超5％，消息上，1月新能源汽車銷量持續強勁，比亞迪年增361％。

另外，大陸國債期貨持續下跌，10年期主力合約跌0.37％，5年期主力合約跌0.19％，2年期主力合約跌0.13％。