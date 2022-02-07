國際油價走高，在台股封關期間布蘭特油價上漲6.99％，西德州油價上漲7.84％，帶動石油相關ETF新春開紅盤上演補漲行情，期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）7日盤中分別大漲16.48％及8.53％，漲勢亮麗。

群益投顧表示，影響油價波動的因素主要為烏俄衝突導致市場對於原油供應可能中斷的擔憂所致。加上OPEC增產控制得宜、美國原油產量增幅有限、庫存處於下滑的情況下，政治地緣等意外事件的發生將加深市場對於原油供需吃緊的預期，進而對油價造成較大的推升動力。

國際油價大漲，進一步拉抬石油ETF表現，期街口布蘭特正2 7日盤中大漲16.48％，暫報14.82元，成交張數逾3.4萬張；期元大S&P石油漲幅也達8.53％，股價來到16.41元，續創近兩年新高，累計今年來漲幅已超過2成。

法人指出，隨著烏俄衝突的影響已逐漸反映在油價的上漲，後續市場關注焦點應逐步回歸到基本面，包括OPEC增產進度、以及美國原油鑽井數是否出現較大增幅將為觀察重點。