大陸國台辦發言人朱鳳蓮今年1月在例行記者會上，以客家話表示，希望有機會去台灣，「尤其是用客家話交流，自家人講自家話」，陸委會隨即表示歡迎。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，朱鳳蓮表達訪台意願，這代表國民黨在兩岸議題上已無任何舉足輕重角色扮演。

黃暐瀚5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在2016年蔡英文剛當選總統時，那時大陸方面有意針對國民黨地方執政的8個縣市，推動旅遊等交流活動，來分隔民進黨執政和國民黨執政的差別，不過最後並未成真。

黃暐瀚直言，現在朱鳳蓮表達願意訪台的意願，難道朱會不知道目前台灣是民進黨執政嗎？朱既然知道還有意願來台，就代表對岸清楚兩岸議題要談的對象是民進黨，國民黨在已無任何舉足輕重的角色。

資料顯示，2016年9月，當時台灣8名泛藍縣市首長參訪大陸，提出採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流等要求，大陸國台辦允諾支持這8縣市組成旅遊促進聯盟，來大陸舉辦旅遊推介活動，及推動大陸相關企業赴這8縣市考察，並在年底前在北京舉辦農特產品展覽等八大利多。