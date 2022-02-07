60歲的黃姓男子6日晚間在桃園市觀音區酒駕遇巡邏警，竟闖紅燈鑽入死巷，活該遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

60歲的黃姓男子6日晚間在桃園市觀音區酒駕遇巡邏警，竟闖紅燈鑽入死巷，活該遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

60歲的黃姓男子6日晚間在桃園市觀音區酒駕遇巡邏警，竟闖紅燈鑽入死巷，活該遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新竹縣一名60歲的黃姓男子，6日晚間在桃園市觀音區與友人喝完酒後開車回家，途中遇到警方在巡邏，心虛的黃男竟紅燈右轉欲躲避攔查，卻沒想到轉進一條死巷，員警見狀上前盤查實施酒測，黃男酒測值超標達0.42毫克，當場將他逮捕，依公共危險罪送辦。

大園警方表示，春節假期期間，警方取締酒駕勤務不曾停歇，觀音分駐所所長鄒宜國、警員魏志宇、郭政達，6日晚間在濱海公路執行取締酒駕勤務，發現前方一輛自小客車紅燈右轉，員警見狀立即上前，在巷弄內將車輛攔下。

黃姓駕駛下車時滿臉通紅，身上散發濃濃酒氣，他坦承剛剛與友人喝完酒要開車回新竹，沒想到會在路上碰到巡邏員警，一時心虛才會想躲避攔查。警方隨即對黃男實施酒測，酒測值達0.42毫克，已觸犯公共危險罪，警詢後將他移送桃園地檢署偵辦。

警方提醒，年節期間春酒聚餐應酬多，呼籲民眾若有飲用酒精飲料或含有酒精食物等，千萬不可自行駕車回家，應善用大眾交通工具或請代駕等方式，切勿以身試法，警方將持續加強取締酒後駕車等不法情事，以保障民眾生命安全。

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