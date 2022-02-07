官網中智慧型手機項目，只剩福利品可買。（圖／取自HTC官網）

HTC過去一年僅在台灣推出Desire 21 pro 5G智慧型手機，不過該款手機已經無法在官網購買，且目前官網僅剩2020年推出的HTC U20 5G福利品在架上販售。此事引起網友們熱議，不少人認為，HTC已將手機排除在核心業務之外，專注發展元宇宙相關業務，「不勝唏噓，當年的市占第一」、「元宇宙比較賺吧，手機沒有未來。」

目前HTC官網僅HTC U20 5G的福利品手機可以直接購買，其他型號都已無法購買，而介紹列表中，僅Desire 21 pro 5G手機是HTC去年初在台灣發售，其餘皆是2020年之前的產品，最舊的一款是2018年推出的U12+五月天限定版。

此事引起《PTT論壇》網友們熱議，許多人對於HTC逐漸縮減在手機業務的規模感到不意外，「不勝唏噓，當年的市占第一」、「其實從104招募的員工屬性，就知道要轉型了」、「想當年真的人手一支，現在我認識的人只剩我媽還在用」、「不發展手機業務應該算利多吧，專注攻元宇宙」、「買了UU兩年變死機，就知手機部門沒救啦。」

此外，不少人點出，HTC已經專注發展VR、AR等業務，自然對手機興趣缺缺，「早就改發展元宇宙了吧，手機沒有未來」、「搞元宇宙比較賺啊，那還用說」、「早就專心在元宇宙吧，手機看心情發」、「在國內曾經市佔第一，給過你機會了但你還是不爭氣，活該被放棄。」

HTC過去曾是智慧型手機的領頭羊，2011年蘋果以28.3%市占率奪下第一，HTC以20.3%位居第二，但2021年12月的台灣手機銷售數據，HTC已經跌出前十名之外，蘋果市占率提升至44.7%，三星以21.9%緊追在後。