教育部推動公部門場地設置幼兒園，110學年文化部所屬國立台南生活美學館設立「職場互助教保服務中心」，於去年9月17日正式提供教保服務並收托60名幼兒，包含美學館及共同簽訂聯合托育機關的員工子女，以及社區一般幼兒。

為支持家庭育兒並使員工兼顧工作及家庭照顧，蔡總統及行政院期許政府部門為表率，以運用公部門場地設置「職場互助教保服務中心」，共創員工放心托育、安心工作的友善職場。

教育部國教署說明，台南生活美學館「職場互助教保服務中心」結合館內資源，營造藝術美學的幼兒學習情境，由文化部提供所屬的美學館空餘空間，國教署補助建築物裝修及購置教學設施設備經費，並由文化部辦理裝修工程及申請設立許可，使員工可就近托育子女。

台南生活美學館「職場互助教保服務中心」開學至今3個多月，並透過美學館定期辦理的展覽，以營造藝術美學的幼兒學習情境。如在「狀聲詞 Echoism－視覺藝術無障礙展覽」中，透過觸覺、聽覺，讓幼兒用身體去感受欣賞作品。

教育部國教署表示，未來將持續與各部會合作，增設公部門的職場互助教保服務中心及員工子女非營利幼兒園，和員工一起照顧孩子，共同營造友善職場育兒環境。