藝人天心2011年憑《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘視后，演藝事業攀向巔峰，常在社群網站與網友分享日常的她，透露某年春節回老家祭祖時，韓籍老公一個舉動讓家人嚇了一大跳，但也因此擄獲所有人的心。

天心透露當年趁著春節連假，帶著韓籍老公回老家祭祖，當時她跟老公表示因為是天主教徒，所以長輩們並沒有勉強他要拿香拜拜，沒想到老公卻執意要拿香祭祖，正當舅舅唸到「觀世音菩薩，蕭家列祖列宗」，竟發現老公已經默默下跪，此舉動雖嚇壞一票親戚，但也逗的所有人大笑不已，讓天心忍不住大讚：「就是這麼一舉動，跪出了長輩緣」。

對此，網友紛紛回應：「為何大家糾結天主拿香？無關天主基督，明明就是愛的表現呀」、「真的太可愛了！！想必舅舅應該有嚇到」、「金先生太可愛了，不得不寵著了」、「金先生帥就算了還可愛是要怎樣」、「這一跪舅舅紅包多一倍」、「願意融入的心，謝謝他」、「金先生真的很得人疼」。

天心和南韓老公結婚5年多，因全球疫情肆虐，夫妻倆已將近1年沒見面，1月中便飛去首爾與老公團聚，至於被問及如何維繫遠距婚姻？她表示疫情第1年，曾因為太想念老公哭出來，第2年心境調適好學會「接受、面對、放下」，加上每天都會視訊分享近況，才開始適應遠距婚姻。