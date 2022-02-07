台股7日金虎年開紅盤，台積電（2330）一早虎虎生風，開盤跳空大漲8元，以644元最高價開出，但隨後股價即一路走疲，約半個小時，於9點36分過後，股價就翻黑；聯電（2303）走勢則更疲弱，開盤小跌後，成交不到1個小時股價就大跌逾半根跌停，晶圓雙雄股價明顯受到台股休市期間美ADR下跌衝擊。

台積電今天股價可以豬羊變色形容，一早開最高644元，但約半個小時多，股價就翻船盤中最低633元跌3元，早盤股價震盪達11元，由於台積電每漲跌1元就影響指數約8.4點，再加上聯電也同步大跌，致台股加權指數也因而拉回超過百點。

晶圓雙雄股價今天同步「開高走低」，聯電股價更是開盤完全沒見紅，以56.9元開盤，一早最高抵57元後，隨即往下滑落至54.4元，大跌2.9元，跌超過半根跌停，至上午成交1個多小時，成交量就爆出逾17萬張大量，為台股今天開紅盤最大量的個股。

據統計，台股封關間，台積電ADR股價小跌0.12％，聯電跌較多，跌幅也僅有2.57％。然而晶圓雙雄今天股價跌勢卻遠甚於ADR表現，出乎市場意料。