專業散熱模組供應商安力-KY（5223）今日公告2022年1月營運成果，1月合併營收2.13億元，在淡季時節順利拿下歷年同期次高的成績，表現僅次於去年同期寫下的歷史新高2.64億元。

因疫情加速驅動各項科技智慧生活發展，隨著各項電子產品出貨持續暢旺，安力-KY元月營收繳出淡季不淡的成績，以2.13億元拿下歷年同期次高及歷史第七高，惟因淡季效應仍在，元月營收仍出現雙減格局，表現不若去年12月的2.15億元及去年同期的2.64億元。

安力-KY指出，觀察往年元月份營收表現，受限於淡季影響，2016至2020年的營收依序為0.86億、1.31億、1.2億、1.4億、0.96億元，多半在億元上下游走，顯見一月確為產業淡季。

展望未來，安力-KY指出，目前各國皆積極發展各種新創科技以因應疫後新生活的需求，各類電子產品不斷進化升級，應可帶動電子上下游產業蓬勃發展，對散熱的需求居高不墜，繼去年營收寫下歷史新高後，今年仍可望受惠。