81歲劉姓老翁打完疫苗追加劑後過馬路時頭暈不慎跌倒，和他素不相識騎士及店家，見狀立即擁上前將他攙扶至路旁，並通報警消到場協助。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

翁打完第三劑後頭暈跌倒 民眾暖舉送愛

台中1名81歲的劉姓老翁日前打完疫苗追加劑後返家，過大馬路時頭暈不慎跌倒，和他素不相識騎士及店家，見狀立即擁上前將他攙扶至路旁，發現老翁跌倒造成後腦勺受傷，趕緊通報警消到場協助。員警適巧巡邏經過，見一群人圍著老翁便前去關心，得知這群民眾不畏危險上前救援，也覺得好暖心。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警黃祥豪、張家順、警大實習生林昱甫日前巡經東區復興路時，看見一群民眾圍著1名坐在路邊的老翁，經員警前去了解，熱心民眾表示，剛才他騎車時就注意到這名拄著拐杖的老翁過馬路時走路搖搖晃晃，果然才走一半，就看他整個人往後仰摔倒，大家合力先將他攙扶到路旁，才注意到他後腦勺受傷，趕緊通知救護車到場。

81歲的劉姓老翁疑有失智情形，對於自己的事情都記不太清楚，他一臉恍惚表示自己昨天有打疫苗，剛才走路回家時覺得頭暈才會跌倒，然員警找到他的健保卡，發現劉翁其實是當天才剛打完疫苗，懷疑是疫苗副作用造成他頭暈，才會跌倒不慎受傷。

劉姓老翁見到救護車到場時嚇了一跳，慌張地詢問要帶他去哪裡，員警趕緊安撫他，告訴他去醫院檢查一下，沒有問題就可以回家，他才放心搭上救護車，前往醫院包紮傷口進一步檢查。而員警對於這麼多民眾不畏危險，及時將劉姓老翁攙扶到路旁，圍繞在他身旁關心他的傷勢，也深受感動。

111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年。台中市第三警分局呼籲民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助。