台南市長黃偉哲與市府員工相互拜年。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲與市府員工相互拜年。（洪榮志攝）

新春連假結束後的第一個上班日，台南市政府舉行新春團拜時，市長黃偉哲對連假期間的疫情控制表示肯定，但也強調「沒有最好，只有更好」，除要求將未來1周列為密切觀察期，也籲請各國中小教師盡快接種第3劑疫苗，保護自己及孩子們的安全。

黃偉哲表示，這段時間台南市的防疫工作做得不錯，但是沒有樂觀的本錢，好還要更好，沒有最好、只有更好，因此在防疫工作上、在振興經濟上、在紓困上都要加緊腳步。由於年假結束後，人潮南來北往，疫情會不會產生破口或是擴散？都需要密切觀察。

黃偉哲指出，基本上還要觀察7天，因為Omicron的潛伏期比較短，有時候3天、4天就會發作，但是如果7天之內都沒有新案例出現，才算平安過了一關；14天之內都沒有新病例，才算完整度過難關。

黃偉哲認為，現在市府繃緊神經密切注意疫情發展，也提供快篩試劑讓市民免費取用，希望能將這一波的疫情擋住，如此才是市民最大的希望。目前快篩試劑的量能足夠，因為在Omicron剛開始發生時，市府就去搶試劑，有幸搶到至少4萬5000劑，加上原來的3萬劑，第一波就有7萬5000劑快篩試劑備用。

另外，南科或一些工業區廠商，也都主動購買快篩試劑給員工，很謝謝他們有防疫的觀念與意識來確保產能，希望能夠平安度過可能發生的疫情傳染鏈。

黃偉哲還說，12歲以下的學生，尤其是國小學生，通常都沒有接種任何疫苗，大家也看到前幾天台灣出現Omicron唯一的重症，就是因為沒有接種疫苗，保護力特別脆弱，特別危險，因此期待老師能夠打完第3劑，市府也會循行政體系及教育行政體系拜託老師們施打。

黃偉哲強調，直到目前為止，大型活動都沒有更改的計畫，但有縮小的計畫，像鹽水蜂炮原先有繞境，但因內政部公告不可遶境，因此改為定點施放，也會進行人流管制；限量多少？還要跟廟方討論。

至於國際蘭花展因為是半開放空間，目前為止沒有改變的計畫。由於是在3月舉辦，離現在還有1個月，屆時如果疫情趨緩就沒問題；一旦疫情加重，不排除動態檢討與調整。