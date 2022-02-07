專業散熱模組供應商安力-KY(5223)搶攻車用有成，目前已獲中國激光雷達大廠多個開模/試產及量產訂單，預期今年車用營收將有跳躍式成長，受惠於電子產品需求強勁，安力-KY自結1月合併營收為2.12億元，為歷年同月次高，隨著新產品出貨放量，安力-KY表示，今年業績會比去年好。

激光雷達(光學雷達)在大陸智能電動汽車的應用加速進行，且因激光雷達的成本大幅下降，從最初的數萬美元逐漸降低至數百美元，讓激光雷達的應用落地實現，大陸許多品牌車廠也宣布在量產高端車型中搭載激光雷達，激光雷達迎來實質加速。

2021年安力-KY車用產品營收約2800萬元，佔整體營收約1.2%，安力-KY自2021年開始布局激光雷達市場，目前已獲中國激光雷達大廠多個開模/試產及量產訂單，今年可望有跳躍式的成長。

儘管第1季為傳統淡季，疫情加速驅動各項科技智慧生活發展，各項電子產品出貨暢旺，讓安力-KY連兩年1月營收表現淡季不淡，2022年1月合併營收為2.12億元，為歷年同月次高。

在伺服器/家用遊戲機散熱零件部分，2021年安力-KY伺服器及家用遊戲營收約為3.51億元，佔整體營收高達約15.5%，隨著各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計2022年該類產品出貨持續暢旺；至於家用遊戲機仍受晶片缺貨影響，市場需求大於供給情況仍未改善，中長期而言，家用遊戲機市場仍可望持續成長。

安力-KY表示，目前各國皆積極發展各種新創科技以因應疫後新生活的需求，各類電子產品不斷進化升級，帶動電子上下游產業蓬勃發展，公司營運可望受惠，今年業績將優於去年。