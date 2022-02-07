台中市西屯區1名75歲張姓老翁，向家人表示要去理髮，騎車外出後竟不知去向，加上他沒帶手機，出門已9小時，家人急請警方協助，幸好警方在巡邏途中攔查到該車，分析老翁的騎車路線，發現他這9小時，騎到清水區、大雅區，好不容易回到西屯區卻又離開，持續繞來繞去，經好警方協助順利返回溫暖的家，結束這段驚魂記。

張姓老翁騎車外出後，直至晚間仍未返家，家人心急如焚向警方請求協助，家屬表示，張姓老翁午後說要去剪頭髮，就騎著機車出門，直至晚間就寢時間，遲遲沒有見到他回家，擔心他近日易忘東忘西，身上又沒有攜帶手機，不知老翁去向，只好報警求助。

台中市警察局第六分局西屯派出所警員蕭家良、陳尚廷調閱行車資料及監視器，沿著他騎乘的路線尋找，約1小時後，終於在西屯區河南路與上安路上攔下老翁的車輛。

老翁遇到警方關心詢問說，「我也不知道自己怎麼回事，只是不斷地騎車」，事後警方分析老翁的騎車路線，發現他這9小時，騎到清水區、大雅區，好不容易回到西屯區卻又離開，機車騎不停。

警方今年加強重要節日安全維護工作期間，呼籲家中若有失智、智能障礙症狀老人、精神疾病之家屬，可以向社會處申請愛心手鍊、在衣物繡上姓名或配戴能識別身分之飾品，以防日後不慎走失時，才能順利返家。