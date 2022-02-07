（虎年開工第一天，國泰金控董事長蔡宏圖7日對旗下霖園集團全體員工發出一封開工信，預見四大挑戰、公布未來十年策略發展主軸。圖／國泰金控提供）

虎年開工第一天，國泰金控董事長蔡宏圖7日對旗下霖園集團全體員工發出一封開工信，除了預見「疫情、科技、環境、人口老化」四大挑戰外，他還勉勵同仁「你比你想的勇敢！」面對挑戰，他認為國泰會繼續「保持勇敢」，洞見大環境的趨勢，及早布局，創造商機，他也公布了集團未來十年發展主軸。

蔡宏圖表示，今天是虎年開工的第一天，2022年集團也邁入60周年，對國泰來說是一個深具意義的里程碑。回顧1962年國泰人壽成立，秉持「誠信正直」的核心價值，以誠待人，走遍各個大小鄉鎮，幾乎每個台灣的角落都有國泰人，用行動照顧絕大多數的台灣民眾。走過了一甲子，國泰不僅獲得台灣民眾最寶貴的信任；在大家的努力下，集團更成為領先產業，成為橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益的綜合性集團。

跟上一個十年相比，大環境變化之快，超出想像。蔡宏圖看到四大挑戰：「疫情、科技、環境、人口老化」。疫情打亂了世界供應鏈，也同步改變了全世界，包括人們工作與生活，也包括了人與人的互動方式。科技顛覆了許多傳統產業，贏家跟輸家重新洗牌，所有產業必須要開始尋找新的數位商業模式，產業間的界線也變得非常模糊，不僅有許多科技業者搶進提供金融服務，現在甚至還有加密貨幣、區塊鏈帶來全新的「去中心化金融」，對金融業會有什麼影響？十分值得關心。

另外，極端氣候風險越來越高，近幾年全球各地的森林野火、洪水、熱浪、農作物與生產欠收，都輪流發生，越來越頻繁，這是所有國家、企業與人民的共同挑戰。回到台灣本身，台灣在2026年即將就要邁入超高齡社會，65歲以上人口將占比20％，老化速度其實是全球最快的！

大環境的未來趨勢，蔡宏圖認為必須用全新的思考，去面對下一輪全新的挑戰。正因為國泰身為國內資產最大、服務客戶最多的企業集團之一，當然責無旁貸，必須及早看清風險、擁抱機會、承擔責任、提供更好的服務。這不僅是十分嚴峻的挑戰，也存在無限的機會。

過去60年一路走來，國泰其實是非常勇敢的。每一個時代的挑戰都不同，我們不斷調整經營的步調，迎向產業趨勢改變的先機。這就是為什麼公司能夠持續不斷地成長，擁有現在的規模。面對下一個十年，我們也會秉持同樣的精神，同樣的勇敢。

未來集團的發展主軸，也要洞見大環境的趨勢，及早布局，創造商機。在金融部分，透過科技創新、企業永續ESG的兩大DNA，回歸到國泰身為金融業的核心職能，善用國泰在銀行、保險、資產管理的三大引擎，提供好的服務、便利的客戶體驗。

在保險部分，則希望回歸保障本質，更重視並且著眼於未來人口老化與客戶的保障缺口，透過服務強化社會安全網；在資產管理部分，將善用國泰海內外的資源，替客戶管理財富，保值與增值財富，持續擴充資產管理規模，不只扮演客戶資產管理者的重要角色，並且透過數位化實現普惠金融；在銀行部分，則要持續善用數位的力量，讓銀行身為中介者的角色發揮更大效能與效率，提供客戶更彈性、生活化的體驗，並且立足台灣，放眼亞太。

在地產建設部分，在穩健建築本業的前提下，將以「垂直整合 + 水平多角化」策略營運，透過上、中、下游，整合建築、營造及樓管綜效，完整建築業的生命週期。同時我們也會持續尋找新的商機和營運模式，來因應整個地產市場的變化，持續朝綜合開發商方向邁進，擴大地產集團事業版圖。

在醫療部分，國泰的醫療體系包括醫院及健康管理，都將積極參與集團的大健康生態圈發展規劃，守護客戶的健康。醫療體系本身，持續專注發展醫療新技術、精進醫療品質，導入醫療科技，發展成為行動化、數位化的智能醫院，讓醫院無論在面對看診病患，或是營運本身，都能夠更加友善、更加高效。

在資訊部分，將持續探勘新技術，透過新型態技術推展雲端與區塊鏈的新商機，開發新業務。持續透過整合性的數位平台與服務，進一步壯大整個集團成為數據驅動商業模式。

雖然各事業群都有相對應的業務發展策略，但下一個十年，國泰必須在集團內，更加緊整合跨產業、跨事業群之間的協作，發揮整個霖園集團的綜效，相信國泰能夠創造出具有差異化的競爭優勢，也能夠在新的商機中獲得巨大的成功。

現在全世界有非常多火熱的議題正在興起，包括元宇宙、web3.0、量子計算、太空旅遊等等，聽起來好像遙不可及。蔡宏圖提醒每位同仁，「這些趨勢發展的速度都遠比我們想像得更快，我們也要加緊研發，不斷提升我們經營的格局」。

蔡宏圖表示，無論是回首過往，或是展望未來，「人才」一直是邁向成功的最大關鍵，這包括工作模式、如何思考問題、以及是否能夠一直充滿熱情與企圖心。他勉勵員工 ，新的一年，無論這是大家在國泰工作的第一天、第十年、還是第三十年，一定要保持高度的好奇心，保持What If We Could 的精神，更要所有同仁相信：「你比你想的勇敢」！

蔡宏圖說，國泰擁有60年的累積，將轉換成為開創下一個新局的資本與勇氣，希望無論碰到任何難題，各位都能想起?今天說的：你比你想的勇敢！繼續向前走，挑戰不可能，戰勝不可能！