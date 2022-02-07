軸承大廠瑞穎因宅經濟發酵而受益，2019年起，營收連續三年創歷史新高，2020年起連續兩年賺逾一個資本額。2021年EPS為10.08元，農曆年前董事會決議每股配發現金股利10.2元，改寫歷史新高。

瑞穎表示，瑞穎目前不缺訂單，只要缺櫃問題可獲解決，2022年營收及獲利成長可期。瑞穎今(7)日上漲1.50元而以177.0元開出，目前股價呈現上漲走勢。

瑞穎生產旅行箱軸承起家，產品延伸至汽車拉門軸承、自動倉儲運運輸帶軸承、車門庫軸承及手推車軸承。2019年開發出物流倉儲設備軸承，一舉打入美國電商龍頭亞馬遜及物流快遞DHL兩公司自動化倉儲供應鏈體系，2020年全球爆發新冠疫情，美國宅經濟大行其道，瑞穎營運連續兩年也受益。

瑞穎2021年營收攀升至22.88億元、稅前淨利近4.46億元、EPS達10.08元，決議每股配發現金股利10.2元，其中盈餘配息9.40元、法定盈餘公積配息0.80元，優於去年每股配發10.0元現金股利。

瑞穎指出，瑞穎2021年上半年營收年成長幅度達48.27％，下半年出貨受海運貨櫃缺櫃及美國嚴重塞港影響，2021年營收增幅縮減至21.7％。獲利遭原物料成本大幅攀升20％～50％，運費價格翻倍增加，新台幣匯率又升值，出現2021年營收雖創史上新高，EPS從2020年11.10元降至10.08元，年減8.21％。

瑞穎表示，瑞穎大客戶為避免斷料風險，採取提前下單備料的因應措施，瑞穎目前訂單不成問題，只要全球海運貨櫃缺櫃及塞港問題可以獲得有效控制或解決，2022年營收與獲利應有榮景可期。