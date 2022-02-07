大陸工信部、發改委及生態環境部7日上午發布「關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見」，鼓勵大陸行業龍頭企業實施兼併重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團，並持續推進綠色低碳工作。

香港信報報導，該意見提出，要依托行業優勢企業，在不鏽鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域，分別培育1至2家專業化領航企業。同時，鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼併重組，改變部分地區鋼鐵產業小散亂局面，增強企業發展內生動力。

意見並稱，要有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼併重組，並對完成實質性兼併重組的企業在進行冶煉項目建設時，給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼併重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務，妥善做好鋼鐵企業兼併重組中的職工安置。

該意見指出，力爭到2025年，大陸鋼鐵工業基本形成佈局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智慧化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局。

報導稱，在綠色低碳深入推進方面，該意見強調，要建構產業間發展的資源循環利用體系，80％以上鋼鐵產能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2％以上，水資源消耗強度降低10％以上，確保2030年前完成碳達峰目標。

此外，嚴禁鋼廠新增鋼鐵產能，堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設，嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定，不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。