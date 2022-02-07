財新/Markit在7日上午公布，2022年1月經季節性調整的中國服務業採購經理人指數（PMI）降至51.4，為2021年8月以來最低水準；2021年12月為53.1。財新1月中國綜合PMI亦降至五個月低點50.1，上月為53.0。

路透7日報導，財新/Markit指出，2022年1月大陸服務業新業務指數月減1.4個百分點，尤其是新接出口業務指數未能延續2021年第四季的擴張態勢，再度跌破50，滑落至48.2，更創下2020年10月以來最低水準。

Markit表示，外需減弱普遍與最近海外市場新冠疫情激增有關，「不少調查樣本企業反映最近新冠疫情加劇，防控措施加碼，抑制了服務業增長。」

此外，受到製造業和服務業活動雙雙放緩影響，財新1月中國綜合PMI亦降至五個月低點50.1，上月為53.0。此前公布的財新1月中國製造業PMI降至23個月低點，因出口訂單急減、疫情防控加劇延誤等。而大陸官方先前公布的製造業PMI為50.1，下滑逼近50榮枯線。