工紙大廠榮成（1909）今（7）日公告2022年元月營收46.35億元，年減0.2%，也比去年12月下滑11.5%，創下近九個月營收新低。

自結單月稅前盈餘2008萬元，換算每股稅前盈餘僅0.02元，遠遜於去年12月的單月每股稅前獲利0.1元。

榮成元月營運下滑，主要因為今年過年提前，下游客戶較早放春假，加上元月大陸廠有部分紙機安排歲修所致。

由於海運塞港造成出口受阻、加上大陸政府實施能耗雙控限電，大陸工紙市場從去年12月開始旺季提前熄火，今年初持續下滑，大陸瓦楞原紙（工紙）價格從去年11月中的高點每噸4225元人民幣一路下滑，掉到今年初每噸約3800元人民幣，跌幅將近一成，榮成因為有八成營收在大陸，營運跟著受到影響，反應在今天公布的元月自結財報上。

接下來2月碰到農曆春節長假，工作天數少，本來就是兩岸造紙業的傳統淡季，法人預料榮成2月營收恐進一步萎縮。

惟過年後，市場需求慢慢回升，加上以大陸紙業龍頭玖龍為首的大陸紙廠今年歲修時間拉長、規模擴大，市場供應減少，有利工紙價格走穩，將對榮成的獲利帶來助益。

另外近期台灣的工紙價格走勢與大陸脫勾，表現逆勢上揚，榮成在台灣也有不小的工紙產能，這部分可望為公司營運提供有力支撐。