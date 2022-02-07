勞動基金運用局今（7）日公布去（110）年整體收益數表亮眼，獲利衝上為4511.1億元，收益率達9.65％，收益數創下歷史第二高表現。

勞動局進一步指出，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（101～110）平均報酬率為5.85％，近5年（106～110）平均報酬率則為7.09％，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金20％，去年度投資報酬率為30.6％，優於同期間台股大盤報酬率的23.66％。

勞動局公布，整體勞動基金截至110年12月底止，規模為5兆1075億元，勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，110年度評價後收益數為4511.1億元，收益率9.65％。

其中，新制勞退基金規模為3兆1458億元，收益率9.66％；舊制勞退基金規模為9475億元，收益率11.22％；勞保基金規模為8447億元，收益率9.71％。

另外，受衛福部委託管理的國保基金規模為4717億元，收益數為404.2億元，收益率為9.88％；受農委會委託管理之農退基金規模為32億元，收益率為1.97％。

勞動基金運用局表示，回顧110年金融市場，隨著各國疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，全球經濟從109年的衰退谷底逐步復甦，然而通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及 COVID-19 新變種新冠病毒持續擴散，使得全球經濟存在高度不確定性，全球各主要金融市場。

勞動基金秉持長期投資，穩健收益的理念，持續分散布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場波動幅度持續擴大，勞動基金運用局持續動態調整投資布局，透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。