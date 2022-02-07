2月5日晚間，中國冬奧代表隊取得首金。由曲春雨、范可新、武大靖、任子威四人組成的中國短道速滑混合團隊，以2分37秒348的成績率先衝過終點。《環球時報》透露，一種用以幫助中國短道速滑隊探尋消減風阻完美姿態的訓練「神器」，在這場關於速度的比拼中的價值和作用得以凸顯，這種「神器」就是風洞技術。大陸的東風洲際彈道導彈在研製過程中，使用過同樣的風洞測試。

冰上競速項目中，運動員微小的動作、姿態變化，就會影響速度的快慢。這和飛行器的氣動佈局設計原理相似：只有保持空氣阻力最小的姿態，才能獲得最快的速度。在本屆冬奧會開幕之前，中國第一個大型空氣動力研究與試驗基地——中國航天空氣動力技術研究院（航天科技十一院）為大陸國家體育總局設計並承建的體育風洞項目建成。這個風洞「神器」在此之前一直用於軍事領域，即導彈、火箭、戰鬥機的設計。

★「吹」出來的冠軍

相關科研人員向媒體介紹，許多參加冬奧競速類項目的中國健兒，都在體育風洞中進行過日常訓練。此外，東京奧運會備戰周期中，很多競速類項目運動員也都接受過體育風洞的「洗禮」，許多中國的奧運冠軍和名震世界的東風導彈、長征火箭、殲系列戰機一樣，都是在風洞中「吹」出來的。

★風速151.2公里／小時

該所黨委書記王凱文曾介紹，2020年建成的體育風洞，口徑寬2.5米、高3米，設計風速為151.2公里／小時。航天科技十一院三所工程師鄭劉透露，冬奧會中速度最快的項目最高時速大約為150公里／小時，風洞的設計風速完全可以滿足目前所有冬奧競速類體育項目的測試訓練要求。

★肌肉記憶

中國冬奧健兒在體育風洞中具體怎樣「閉關修煉」？報導稱，以競速類項目為例，風洞主要用於為減小運動員的風阻提供試驗幫助。風阻越小則速度越快，運動員消耗的體能也會越小。

鄭劉表示，當中國短道速滑隊在風洞中開展測試時，隊員們會站在特製傳感器上。風洞中的風迎面吹來時，傳感器可以測出不同動作姿態下阻力的變化。而後運動員和教練員就會知道，哪個動作才能獲得最小的風阻。在鎖定風阻最小的動作和姿勢後，隊員們將以此進行反覆訓練，形成肌肉記憶。

數據顯示，如果空氣阻力減少10％，運動員的成績便能提高1％。而這1％的微弱差異，在賽場上有時候便會成為金銀之差的決定因素。據大會紀錄，在6日舉行的短道速滑混合團體決賽中，義大利隊僅以0.016秒的些微差距屈居亞軍。

★世界領先

除了短道速滑運動員，其他項目的運動員、器材也會赴風洞中進行訓練、測試。央視新聞曾報導，中國自主研發的國產雪車就曾在風洞裡經過無數次吹風測試。資料顯示，雪車項目自第一屆冬奧會就已經是正式比賽項目，其比賽形式決定了裝備的重要性尤為突出。除了給雪車做試驗，風洞還會為滑雪項目提供數據支持。

《環球時報》報導，雖然風洞技術在體育領域的應用場景聽起來還有些神奇的色彩，然而早在上個世紀，美國、日本、瑞典等西方國家就已將風洞技術應用於運動員的日常訓練。

中國在這方面的應用起步比較晚，但是得益於中國航天技術的高速發展，目前中國的體育風洞技術已經完全趕超西方國家。可以說中國的整體技術水平已經處於世界領先地位。