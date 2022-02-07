根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時33分發生芮氏規模3.6地震，地震深度10.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.0公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。1110207

14：54台東近海規模4.0地震 最大震度台東3級
宜蘭凌晨規模3.3地震 最大震度2級
#花蓮 #3.6地震 #花蓮壽豐 #最大震度3級