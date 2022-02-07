花蓮壽豐地震規模3.6 最大震度3級 11:112022/02/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮壽豐地震規模3.6 最大震度3級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時33分發生芮氏規模3.6地震，地震深度10.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.0公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。1110207 14：54台東近海規模4.0地震 最大震度台東3級 宜蘭凌晨規模3.3地震 最大震度2級 #花蓮 #3.6地震 #花蓮壽豐 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 21：52花蓮近海規模4地震 最大震度花蓮縣4級 22:002022/02/05 生活 台北震一下！07：52宜蘭近海規模4.2地震 最大震度4級 07:562022/02/07 生活 低溫下探10度 雲林漁民嚴防寒害 04:102022/02/06 焦點要聞 日本新增確診逾10萬例 東京增2.1萬例多地創新高 19:142022/02/05 國際 財神爺再休一天！大樂透連二摃 開工日頭彩上看1.6億元 22:042022/02/06 財經 雜貨店月賺10萬！兒1理由拒繼承 網全支持 09:192022/02/06 生活 在地過年帶動春節業績 Global Mall連假業績增10％ 17:202022/02/06 財經 環球晶啟動擴產計畫 未來3年資本支出1000億元 15:472022/02/06 財經 中華女足1比2負越 世界盃寄望明春10搶3附加賽 15:232022/02/06 體育 9小時連10震 新竹罕見搖不停 「詭異三角圖」曝光 09:272022/02/05 生活 迎國資？ 阿里再註冊10億份ADS 04:102022/02/07 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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