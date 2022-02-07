繼桃園龍潭刮出「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元後，新春開工第一天又傳開出大獎；根據桃園市龍潭區的「億順發彩券行」店員描述，刮中百萬大獎的中年男性，是土生土長的桃園龍潭人，刮中大獎後直呼太幸運，「財神爺還在龍潭」!

這名幸運男性，每次來投注站買刮刮樂就是抱持著中獎很開心、沒中獎就是在做公益的想法，刮中大獎當天來到店裡一邊刮一邊和店員聊天，提到最近龍潭才刮出「2000萬超級紅包」的頭獎2000萬元，開玩笑的說：「我是土生土長的龍潭人，應該也要讓我中大獎吧！」

這名客人隨手買了四張「2000萬超級紅包」，沒想到在其中一張居然真的刮中100萬元，中獎人開心的説：「財神爺果然還在龍潭！」

台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元＋BMW休旅車、650個100萬元；統計截至於2月5日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元＋BMW休旅車、179個100萬元。