「第一名模」林志玲除夕當天公開自己47歲圓夢當媽，外界祝福聲滿滿，但網紅廣告小妹恭喜她之餘，卻也發多篇文章暗指林志玲是找代理孕母，在春節期間與鄉民女神qn黃瓊慧展開大戰，甚至遭不少網友留言撻伐之，而今早廣告小妹再發文回應，態度放軟轉低調，也表示道歉。

廣告小妹連日來針對林志玲高齡當媽一事發文，除了暗示她找代孕，也提及自己在人工生殖上的辛苦與心境掙扎，但暗指女神找代孕一事引發眾多批評，不僅qn與她在留言區對槓，律師李怡貞、女神潔哥也認為她這樣暗示不妥，質疑為何不能單純送上祝福即可？

廣告小妹臉書po文。(翻攝自凡槿(廣告小妹)臉書)

面對隆隆炮火，廣告小妹今天早上(2/7)在臉書發文，表示自己雖無攻擊之意，但能接受被砲被罵，「在社群平台公開發言本就存在被質疑的風險。這點風險認知我是有的，也會進行檢討」，但不能接受的，是「當我公開挺代孕卻被扣上左膠的帽子，資深川粉我無法接受。罵我什麼都可以，就是不能罵我左膠」。

廣告小妹留言。(翻攝自凡槿(廣告小妹)臉書)

她也吐露，多年來因為身為大陸人身分以及政治立場，而遭懷疑是大外宣，「也算合情合理。可是別忘記，黨堅決反對代孕啊」，她還說因為這回暗示林志玲找代孕，遭罵反女權、剝削女權，不禁喊冤：「我來自女權最高漲之地上海...還有人說我是沒良心的資本主義走狗極右派，但是我是社工。大家能不能統一一下邏輯再砲我？謝謝」。

雖然一一反駁了批評留言的不平之處，但廣告小妹另在留言區寫下一番話，表示知曉之所以挨罵的主因，「的確存在揭露他人隱私的疑慮，關於這點，我很抱歉。下次會留意，並且也希望做一個榜樣。不僅致歉、檢討、也會改過」，但強調，某些私訊她的人，會在訊息中夾雜其他辱罵內容，例如罵她的政治立場、國籍身分等，讓她不能接受，「我希望能就事論事，感謝」。