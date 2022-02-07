新婚的許維恩、王家梁日前曬出百坪新家開箱照，小倆口的愛巢整體風格氣派典雅，不只有更衣室、健身房，眼尖網友還揪出浴室的馬桶就要價13萬，對此，許維恩昨（7日）則發文證實：「是的是的～傳說中的13萬的馬桶」，而模特兒出身的許維恩還分享與馬桶同框的獨照，她美穿蕾絲長禮服、完美搭配金邊的馬桶，畫面超時尚。

許維恩與王家梁的愛巢裝潢風格氣派、溫暖簡約，不只有寬敞客廳、更衣室、書房，還有專屬健身房，小倆口對生活品味很講究，浴室空間相當大，有浴缸和一整排鏡子，眼尖網友還揪出浴室選用的是要價13萬的金邊智慧型馬桶，對此，許維恩昨則發文證實：「是的是的～傳說中的13萬的馬桶」。

許維恩與馬桶同框照相當時尚。（圖／取材自許維恩臉書）

模特兒出身的許維恩霸氣說：「誰說衛浴設備不能拍出時尚感呢～現在我的居家生活品質更提升了」，只見她特別換穿蕾絲長禮服，完美搭配金邊的馬桶，她與馬桶的合照展現出滿滿時尚，在許維恩曬出與馬桶的3張合照中，許維恩優雅坐著、側躺在馬桶上，只從一角很難看出是馬桶。

許維恩美照吸引女星雙胞胎佩佩讚嘆：「跟馬桶拍也可以這麼時尚」，網友紛紛讚：「藝術品了」、「發現我的女神好像什麼代言都超適合 不過真的沒想像過你代言馬桶 沒想到駕馭的了！！」、「妳就是時尚」。

而許維恩除了和馬桶同框外，她也和王家梁在沐浴間和蓮蓬頭、水龍頭拍時尚照，男帥女美的組合，畫面超好看，彷彿是衛浴設備的代言照。