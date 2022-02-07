休旅車遭逆向賓士AMG撞翻 他稱「遭撞肇責更大」遭砲轟（取自PTT）

新北市萬里日前發生1起驚悚車禍，1輛A45 AMG賓士車疑似逆向行駛並直衝，當場撞上路口從左側駛來的休旅車，休旅車遭撞後翻了1圈再轉正，賓士車車頭撞爛，影片在網路上瘋傳；1名網友甚至稱車禍與逆向無關，應該是休旅車未在路口禮讓肇責較大，此番言論引來大量網友砲轟

PTT上有網友分享1部瘋傳影片，影片位在新北市萬里區的國中橋銜接獅頭路口，1輛白色賓士A45 AMG高速直行，不料卻迎頭撞上從左側向右側駛過的休旅車，休旅車當場被撞翻「騰空翻滾1圈」後翻正落地，而賓士車則車頭撞爛，後方行車紀錄器影片遭到瘋傳。

新北市萬里1輛A45 AMG賓士車疑似逆向行駛並直衝，當場撞上路口從左側駛來的休旅車，休旅車遭撞後翻了1圈再轉正，賓士車車頭撞爛。（翻攝自PTT）

新北市萬里1輛A45 AMG賓士車疑似逆向行駛並直衝，當場撞上路口從左側駛來的休旅車，休旅車遭撞後翻了1圈再轉正，賓士車車頭撞爛。（翻攝自PTT）

原PO稱「那十字路口看起來沒有紅綠燈？最近好多逆向行駛而造成的車禍」，因影片中中白色賓士車疑似從左側車道「逆向」直衝，才讓休旅車未能提早注意、釀成車禍；PO文中還公開幾張賓士車的現場照，只見車頭一整塊板金脫落，引起周圍路人圍觀。

影片引來網友砲轟，有1名網友稱「看這撞擊情形倒是跟逆向沒有太大因果關係，主要還是在路口禮讓和減速相關，所以LR（休旅車）肇責比較大，A45吃一張逆向罰單這樣」，其他網友則群體怒罵該網友，「你是A45車主？駕照雞腿換的？」「A45未依規定車道行駛就不用談啥禮讓了好嗎」、「見證5樓的的奇葩言論」。