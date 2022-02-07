南迴公路太麻里北上路段，今天早上9點25分時1輛貨車不明原因燃燒，整輛車後車抖陷入火海，駕駛貨車的蔡姓民眾及時逃出未受困，台台東縣消防局人員緊急前往，隨即將火勢撲滅，無人傷亡。

蔡姓民眾今天從台南開著貨車到台東，行經 太麻里路段時停等紅燈時，發現後車斗冒煙，下車查看時，火勢加大，沒多久陷入火海，濃煙影響車輛通行，行經車輛錄下當時的影像，熊熊大火，怵目驚心，消防人員獲報趕抵，立即布水線將火勢撲滅，起火原因有待釐清。