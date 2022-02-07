台東太麻里貨車不明原因燃燒 無人傷亡 11:162022/02/07 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東太麻里段小貨車火燒，無人傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南迴公路太麻里北上路段，今天早上9點25分時1輛貨車不明原因燃燒，整輛車後車抖陷入火海，駕駛貨車的蔡姓民眾及時逃出未受困，台台東縣消防局人員緊急前往，隨即將火勢撲滅，無人傷亡。 蔡姓民眾今天從台南開著貨車到台東，行經 太麻里路段時停等紅燈時，發現後車斗冒煙，下車查看時，火勢加大，沒多久陷入火海，濃煙影響車輛通行，行經車輛錄下當時的影像，熊熊大火，怵目驚心，消防人員獲報趕抵，立即布水線將火勢撲滅，起火原因有待釐清。 樹林資收場除夕傳火警 幸無人傷亡 台東寶桑國中種太空種子 紅藜存活率高 #貨車 #太麻里 #火勢 #台東 #無人傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛購台東登錄發票 大獎油電汽車 04:102022/01/31 地方新聞 台東縣海端鄉紅石上部落鐵皮屋遭祝融 起火原因待釐清 16:412022/02/02 社會 台東市區資源回收場火警 起火原因待釐清 12:122022/02/02 社會 只因一點美乃滋 美男子被貨卡「來回輾過」慘死 19:372022/02/04 國際 台東伯朗大道擠滿人 廢棄口罩清不完 04:102022/02/05 焦點要聞 東女建築營 啟發空間美學概念 04:102022/02/06 地方新聞 台東軍人酒駕出車禍憂被汰除 所屬部隊未回應 17:352022/02/05 社會 昊恩家家睽違10年台東開唱 大年初五合體獻驚喜 12:452022/02/06 娛樂 連假出遊掃興 台東自小客撞機車 雙載男女腳踝慘遭輾過骨折 16:452022/01/30 社會 昊恩家家暌違10年合體台東獻驚喜 04:102022/02/07 娛樂新聞 春遊台東太麻里 美景看不完 04:102022/01/30 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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