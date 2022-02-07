新竹67歲張姓婦人，雙手顫抖長達2年，求醫吃藥還是無法改善，最後求診中醫大學新竹附設醫院，神經內科主任陳睿正診斷，張婦是巴金森氏症引起的靜止型顫抖，以「神波刀」進行一次性治療，改善張婦顫抖症狀，恢復正常生活。

張婦就醫時陳述，手部在動作或靜止時，都會不自主地顫動，甚至拿筷子都很困難，無法好好吃一頓飯，連右手寫字也常常無法辨識，造成生活上很大困擾。

陳睿正診斷張婦是罹患巴金森氏症引起的靜止型顫抖，指巴金森氏症是一種慢性腦部退化疾病，好發在50到60歲，只要是腦內黑質細胞退化，「多巴胺」神經傳導物質製造減少，引起運動功能異常。

陳睿正說，過去巴金森患者使用藥物，常見產生如食慾減低或便秘，出現爆瘦或嚴重的頭暈，低血壓等副作用，病患有時甚至使用藥物也無法有效控制顫抖，「神波刀」的治療提供患者另一個選擇。

陳睿正說，「神波刀」又稱「核磁共振導航超音波」，是把1024個超音波探頭像安全帽一樣戴在頭上，將探頭上熱能聚焦在腦部深層丘腦腹中核，然後像放大鏡將太陽光聚焦在一點上，主要掌管顫抖不正常的迴路。

更重要的是，神波刀為非侵襲性的治療，只要具焦位置，再提高溫度做銷融，將丘腦腹中核不正常的迴路阻斷，病患的顫抖症就可獲得控制。

陳睿正指巴金森氏症患者會出現顫抖、行動遲緩、喪失平衡及失智等症狀，目前已可透過核子攝影，輔助電腦斷層或核磁共振，提早協助找出疾病。

美國在2018年核准巴金森氏症的適應症，台灣則在2022年甫通過巴金森治療，團隊輔以新穎的「擴散張量影像」分析，精細的比對治療的位置後，安全治療病人。