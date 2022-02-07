受到季節性因素影響，大立光(3008)自結1月合併營收為37.29億元，月減17.17%，年減18.93%，為2021年7月以來低點，美系外資維持大立光「賣出」評等，大立光今天盤中股價逆勢下跌，回測2000元關卡。

傳統淡季來臨，大立光1月合併營收為37.29億元，月減17.17%，年減18.93%，為2021年7月以來低點；大立光執行長林恩平表示，第1季因季節性比較差，且供應鏈還是有問題，2月會更差。

儘管停滯近一年多智慧型手機鏡頭主流規格可望在今年明顯升級，包括更高畫素如：2億畫素、8P、Double Freeform、可變光圈等，8P機種導入變多，也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，不過由於經濟不好情況下高階機種賣得比較不好，客戶信心變差，林恩平表示，目前大家認為沒有賣得比較好的理由，客戶普遍不敢樂觀，預估8P機種要下半年量才會比較大。

美系外資最新報告維持大立光「賣出」評等，且為反應大立光獲利成長趨緩，將目標價下調3%至1709元，在大立光法說會後，三大法人多站在賣方，致使大立光近期股價失守庫藏股均價2084.8元，今天盤中股價更逆勢回測2000元關卡。